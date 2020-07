Samsung Galaxy Watch 3: alle specs en foto’s uitgelekt

Samsung komt volgende week met de nieuwe generatie smartwatch, de Galaxy Watch 3. Deze smartwatch was eerder al opgedoken in de geruchtenmolen, maar nu komen we wel heel veel te weten over het horloge.

Galaxy Watch 3 volledig uitgelekt

Er blijft weinig meer geheim over het Galaxy Unpacked event van Samsung dat op 5 augustus gehouden zal worden. Zagen we vorige week al de Galaxy Note 20, de Note 20 Ultra en gisteren de Galaxy Z Fold 2, is het nu tijd voor de andere gadget; de Galaxy Watch 3. Deze zal uitgebracht worden in twee verschillende modellen; een versie van 41 mm en een versie met 45 mm. Evleaks doet over de twee modellen uitgebreid verslag.

De leaker laat zien dat de Galaxy Watch 3 uitgebracht wordt in dezelfde kleuren als de Note 20 en de Galaxy Z Fold. Dit betekent dat we de smartwatch in het Mystic Black en Mystic Bronze kunnen verwachten. De Watch 3 zal compatibel zijn met iOS en Android-apparaten. Daarbij krijgen ze ondersteuning voor spraakbesturing voor bijvoorbeeld bellen, sms’en en Spotify. Samsung zal ook een 4G-versie uitbrengen van de Watch.

Volgens Samsung zal de smartwatch ook beter in staat zijn om het stressniveau te monitoren, net als je slaapprestaties. Ook krijgt de Galaxy Watch 3 de mogelijkheid om je hartslag bij te houden, net als verschillende fitness- en wellness-activiteiten. Voor degenen die graag bewegen, de Galaxy Watch 3 kan automatisch je workouts bijhouden. Deze kan je ook helpen met aanmoedigen en analyseren.

Evleaks heeft ook de lijst met specificaties gepubliceerd. Deze hebben we hieronder voor je neergezet.