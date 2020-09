Samsung Galaxy Z Fold 2 aankondiging: bekijk de livestream hier

Samsung heeft vandaag haar tweede gedeelte van de Samsung Unpacked aankondiging. We gaan hier alles te horen krijgen over de Galaxy Z Fold 2. Bekijk hier de livestream.

Galaxy Z Fold 2 livestream

Vandaag is het zover, nadat begin augustus al de grote editie was van Samsung Unpacked, is het nu tijd voor Galaxy Unpacked Part 2. Wat kunnen we vandaag verwachten?

Tijdens de Unpacked-aankondiging begin augustus kregen we al een goede indruk van de Galaxy Z Fold 2. De fabrikant zal vandaag alle details uit de doeken doen. Denk aan de releasedatum, de specificaties en natuurlijk de prijs van het vouwbare toestel.

DroidApp zal je natuurlijk op de hoogte houden, maar wil je het zelf live meekijken, dan kun je hieronder de Galaxy Z Fold 2 livestream bekijken. De aankondiging is vandaag, 1 september, en begint om 16:00 uur Nederlandse tijd.