Samsung brengt Galaxy A31 met 5000 mAh accu uit in Nederland: en is goedkoper

Samsung heeft haar nieuwe Galaxy A31 smartphone uitgebracht in ons land. De smartphone werd aangekondigd met prima specificaties en een prijs van 299 euro, maar je kunt hem al voor een stuk minder kopen!

Galaxy A31 in Nederland

De Samsung Galaxy A31 is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland, zo blijkt uit de database van DroidApp. De telefoon werd begin deze maand aangekondigd voor de Nederlandse markt. Een paar weken later is hij dus beschikbaar voor de verkoop, en wat blijkt; de prijs is naar beneden bijgesteld.

Samsung heeft de Galaxy A31 van prima specificaties voorzien. Er is een 6,4 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Verder kun je gebruik maken van de quad-camera met groothoek-, diepte en macro-lens. Er is een octa-core processor van MediaTek en een flinke 5000 mAh accu. Verder draait de Galaxy A31 direct op Android 10 met de eigen One UI skin van Samsung zelf.

De smartphone zou op de markt gebracht worden voor een bedrag van 299 euro, maar goed nieuws. De prijs lijkt naar beneden bijgesteld te zijn, en komt uit op 259 euro. Je kunt het toestel direct aanschaffen bij de officiële Samsung Shop, MediaMarkt en Belsimpel.