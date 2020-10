Samsung kondigt Galaxy F41 aan met 6000 mAh accu

Samsung lijkt het modellengamma met smartphones in rap tempo uit te willen breiden. De fabrikant heeft nu de Samsung Galaxy F41 aangekondigd, een stijlvol toestel met degelijke specs en een flinke accucapaciteit.

Samsung Galaxy F41 officieel

Samsung heeft het doek van de Samsung Galaxy F41 gehaald, een nieuwe smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het is het eerste toestel in de Galaxy F-serie en is dus de zoveelste serie na de Galaxy J, F, Z, A, M, S en Note-serie. Volgens Samsung is de F-serie ideaal voor de lifestyle en jongere generatie Z consumenten.

De Samsung Galaxy F41 biedt een 6,4 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een Exynos 9611 chipset. Daarnaast biedt de Galaxy F41 6GB aan werkgeheugen en er is 64GB/128GB aan opslagruimte beschikbaar. Er is een mogelijkheid om dit geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Voorop is er ook een 32 megapixel camera.

Aan de achterzijde van de Samsung Galaxy F41 is een triple-camera geplaatst. Deze biedt een 64MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens en een 5 megapixel dieptesensor. Opvallend is ook de enorme 6000 mAh accu. Deze kan via de USB-C poort met een kracht van 15W opgeladen worden.

Vanuit de doos draait het toestel op Android 10, samen met de One UI skin van Samsung zelf. Overigens is de smartphone vooralsnog alleen officieel aangekondigd voor India, en is het onbekend of we deze telefoon ook in ons land terug gaan zien. De prijs komt uit op omgerekend zo’n 200 euro, al is dat wel zonder (Europese) heffingen en belastingen.