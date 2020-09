‘Samsung komt met nieuwe F-serie en Galaxy A72 met vijf camera’s’

Samsung heeft al een uitgebreid portfolio aan smartphones, maar dat portfolio wordt later nog verder uitgebreid. Zo komt de fabrikant met een nieuwe Galaxy A72, met vijf camera’s achterop en ook een nieuwe Galaxy F-serie. Wat kunnen we verwachten?

Galaxy A72 op komst

Samsung werkt aan een nieuw model in de Galaxy A-serie. De smartphone zou de naam Galaxy A72 krijgen. Deze smartphone wordt volgens bronnen begin 2021 uitgebracht. Hoewel er nog veel informatie ontbreekt over de telefoon, is er wel wat informatie binnen komen druppelen over de camera op de Samsung Galaxy A72.

De smartphone zou achterop vijf camera’s krijgen, iets wat we niet vaak zien. De penta-camera zou voorzien zijn van een 64 megapixel hoofdlens, 12 megapixel groothoeklens, 8 megapixel telefotolens met 3x zoom en tweemaal een 5 megapixel sensor. De eerste 5MP sensor is voor bokeh, de andere voor macro-shots. Overigens schreven we eerder al dat meer camera’s niet perse beter is, dus we zijn benieuwd naar de camera’s in de praktijk. Voorop zou een 32 megapixel front-camera zitten.

Galaxy F-serie

Naast de A-, M-, Z, S, Note en voormalige J-serie is het binnenkort tijd voor nóg een reeks. Het is te hopen dat consumenten de naamvoering van Samsung nog begrijpen, maar de Galaxy F-serie moet haar debuut maken. Een Indiase bron maakt melding van het bestaan van de Samsung Galaxy F41.

Volgens informatie krijgt de smartphone een OLED-scherm met U-vormige inkeping. De telefoon zou een triple-camera meekrijgen, een 6000 mAh accu en vingerafdrukscanner aan de achterkant. Daarbij krijgt de Galaxy F41 een 3,5 millimeter aansluiting en ook een USB-C aansluiting. Verder zou Samsung kiezen voor de Exynos 9611 processor, die we kennen uit de Galaxy A51, samen met 6GB aan werkgeheugen. De aankondiging van dit toestel vindt plaats op 8 oktober in India. Het is niet bekend of we de nieuwe F-serie ook in Europa en/of in Nederland kunnen verwachten.