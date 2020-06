Nokia 9 PureView en drie Samsung-toestellen krijgen nieuwe security-patch

Samsung en Nokia hebben een nieuwe update klaargezet. Zowel de Nokia 9 PureView als de Samsung Galaxy XCover Pro worden allebei bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate.

Nokia en Samsung krijgen update

Nokia heeft de Nokia 9 PureView van beveiligingsupdate mei 2020 voorzien. Zo weet DroidApp-lezer Paul ons te melden. Niet alleen gaat het bij deze update om een nieuwe security-patch, het is ook direct een nieuwe Android 10-build. Zover bekend zijn er geen grote veranderingen doorgevoerd, maar zal de fabrikant enkele verbeteringen op de achtergrond doorgevoerd hebben.

Samsung

Ook voor de Samsung Galaxy XCover Pro staat een update klaar. Het robuuste toestel dat we eerder in de Galaxy XCover Pro review hebben besproken, ontvangt de nieuwste patch. Dit is beveiligingsupdate juni 2020. Hierbij worden niet alleen verschillende fixes vanuit Google doorgevoerd, maar heeft Samsung zelf ook nog patches toegevoegd voor lekken die in de software van Samsung zelf zijn gevonden. Overigens brengt Samsung deze update ook uit voor de Galaxy Z Flip en de Galaxy Fold.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.

