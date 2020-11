Nokia 6300 4G en 8000 4G aangekondigd: nostalgie in nieuw jasje

HMD Global heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om toestellen die we kennen van vroeger, maar dan in een nieuw jasje. Maak kennis met de nieuwe Nokia 6300 4G en 8000 4G.

Nokia 6300 4G en 8000 4G

Zoals eerder al opdook in het geruchtencircuit heeft HMD Global een tweetal nieuwe devices gepresenteerd. De fabrikant heeft allereerst de Nokia 6300 die we kennen van vroeger, in een nieuw jasje gestoken. Het retro design en moderne connectiviteit moet samenkomen bij dit toestel.

Het toestel kan onder andere gebruikt worden voor WhatsApp, zo laat Nokia weten. Hiervoor maakt het toestel gebruik van het besturingssysteem KaiOS. Tevens kun je de Nokia 6300 4G laten dienen als WiFi-hotspot. Verder is er integratie van de Google Assistent en kun je terecht op Facebook. In het menu zien we ook het Google Maps-icoontje, al ontbreekt de ondersteuning voor GPS. Navigeren zit er dus niet in.

Aan boord van de Nokia 6300 4G is een Snapdragon 210 processor van Qualcomm. Er is een 2,4 inch beeldscherm, FM-radio, 3,5 millimeter aansluiting en 4GB aan geheugen. Het werkgeheugen komt uit op 512MB. Nokia levert het toestel met WiFi-ondersteuning, Bluetooth en een VGA-camera aan de achterkant. De accucapaciteit komt uit op 1500 mAh. Je kunt het toestel krijgen in de kleuren Cyan Green, Light Charcoal en Powder White. Vanaf midden december is ‘ie te koop voor 59 euro.

Nokia 8000 4G

Een ander toestel dat een 2020-editie krijgt is de Nokia 8000-serie. Dit gebeurt in de vorm van de Nokia 8000 4G. Qua mogelijkheden zien we overeenkomsten met de 6300. Dit betekent KaiOS, WhatsApp en Google Assistent. Ook de 8000 4G heeft een Snapdragon 210 chipset, 512MB geheugen en 4GB geheugen. Er is een 1500 mAh accu en 2MP camera.

Eind december is de Nokia 8000 4G verkrijgbaar in ons land. De prijs komt uit op 79 euro. Je kunt het toestel verkrijgen in de kleuren Onyx, Opal, Citrine en Topaz.