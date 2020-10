Nokia scoort eerste plaats in onderzoek naar updatebeleid

Counterpoint heeft met regelmaat al onderzoeken gepubliceerd omtrent smartphonefabrikanten. Nu is er wederom een nieuw onderzoek, waarbij gekeken wordt naar het updatebeleid van de fabrikant, samen met andere details.

Rapport over updatebeleid

Onderzoeksbureau Counterpoint Research heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarbij gekeken wordt naar ‘Trust Rankings’. Daarbij wordt gekeken naar verschillende smartphonefabrikanten op het aspect van Android-updates, beveiligingsupdates, bouwkwaliteit en enterprise-recommended toestellen voor de zakelijke markt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat HMD Global met merknaam Nokia op een eerste plaats staat op het gebied van updates. Het is voor het tweede jaar op rij dat Nokia deze lijst aanvoert. Zij leveren de meeste security-updates. Voor toestellen die tussen Q3 2019 en Q2 2020 werden verkocht, werd de update naar Android 10 uitgerold naar maar liefst 20 toestellen van de fabrikant.

Android-updates

Op een tweede plaats vinden we OnePlus, dat in de periode zeven toestellen bijgewerkt heeft met de Android OS-update. Samsung volgt op een derde plaats, waarbij het aantal geüpdatete toestellen uitkomt op 89 procent. Realme, dochterbedrijf van Xiaomi, scoort 73 procent, Xiaomi zelf 68 procent. Daarna komt Huawei met 66 procent, gevolgd door Oppo op een 7e plaats met 50 procent. LG staat negende met slechts 25 procent. Fabrikanten zoals Sony worden geschaard onder ‘others’, dus daar hebben we helaas geen cijfers van.

Beveiligingsupdates

Qua beveiligingsupdates doet Nokia ook goede zaken. Bij Nokia werden de betreffende toestellen iedere maand netjes bijgewerkt. Nokia scoort hiermee 100 procent. OnePlus staat op een tweede plaats met 90 procent. Samsung kiest bij het merendeel van de toestellen voor kwartaalupdates, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 22 procent van de toestellen krijgt maandelijks een beveiligingsupdate.

Andere onderdelen

Er is ook gekeken naar de bouwkwaliteit van toestellen. Volgens het onderzoek van Counterpoint Research doet Nokia het daarbij ook beter dan gemiddeld. Er wordt gekeken naar de robuustheid, slijtage, krachtmeting, vallen en stoten, krassen en ander onheil wat de kwaliteit van een smartphone kan beïnvloeden.

