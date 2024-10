Pixel 9-serie: problemen met Bluetooth lijken te zijn opgelost

De Pixel-toestellen hebben niet zelden problemen met de Bluetooth-verbinding. Dat was ook met de Pixel 9-serie het geval. De fabrikant heeft nu gewerkt aan een update, en de recent uitgebrachte update heeft deze problemen moeten oplossen.

Pixel 9-serie: geen Bluetooth problemen meer?

De Pixel 9-serie is de nieuwste toevoeging aan Google’s line-up van smartphones, maar de introductie ervan ging gepaard met enkele vervelende Bluetooth-problemen. Hoewel eerdere Pixel-modellen al bekend stonden om willekeurige Bluetooth-eigenaardigheden, bracht de Pixel 9-serie enkele grotere uitdagingen met zich mee. Deze problemen varieerden van kleine ongemakken tot serieuze frustraties voor gebruikers.

In de afgelopen maanden meldden sommige eigenaren van de Pixel 9 ongebruikelijk gedrag van hun Bluetooth-verbindingen. Terwijl belangrijke functies zoals oordopjes en Android Auto probleemloos bleven werken, zorgden specifieke apparaten voor problemen. Voorbeelden hiervan zijn de Meta Ray-Bans en sommige Find My Device-trackers. Gebruiker Artem Russakovskii had daarnaast moeite met de automatische ontgrendeling van zijn Tesla.

In een gesprek met bronnen binnen Google bevestigde Russakovskii dat deze Bluetooth-problemen niet op zichzelf stonden, en dat er aan oplossingen werd gewerkt. Google begon met het uitrollen van verbeteringen via Google Play Services. De eerste update verscheen in september, gevolgd door een tweede patch in de weken daarna. Deze updates lijken het probleem aanzienlijk te verminderen. Zo konden de voorheen problematische Meta Ray-Bans, die eerder niet betrouwbaar verbonden bleven met de Pixel 9, na de updates zonder problemen worden gekoppeld.

Hoewel sommige apparaten geen last hadden van deze Bluetooth-problemen, waren ze voor degenen die er wel mee te maken kregen bijzonder frustrerend.

De recente updates lijken de situatie echter te verbeteren, maar mocht je nog steeds problemen ondervinden, dan wordt aangeraden om te controleren of de laatste softwareversies zijn geïnstalleerd. Het blijft afwachten of toekomstige updates verdere verbeteringen zullen brengen, maar Google is in ieder geval actief bezig met het oplossen van deze Bluetooth-problemen.

Heb jij last gehad van Bluetooth-problemen op je Pixel 9? Laat het ons weten of het inmiddels beter werkt!

