Nokia 10 PureView: informatie opgedoken over materiaal, camera en processor

HMD Global lijkt te zijn gestart met het ontwikkelen van een nieuwe high-end smartphone. Dit toestel moet mogelijk de huidige ‘9’ opvolgen en de naam Nokia 10 PureView krijgen. We krijgen nu meer informatie hierover.

Nokia 10 PureView in het nieuws

Er gaan nieuwe berichten rond over een nieuwe smartphone van Nokia. In maart 2019 bracht HMD Global de Nokia 9 PureView uit, maar een opvolger is tot nu toe uitgebleven. Hoe het gesteld staat met de eerder opgedoken Nokia 9.3 PureView is onbekend.

Wel lijkt de fabrikant nu een nieuw pad te bewandelen met een ander model. Dit model zal de naam Nokia 10 PureView krijgen en wederom een focus hebben op de camera van het toestel. Naar verluidt krijgt het toestel vijf camera’s, zoals bij de 9.

De huidige Nokia 9 PureView

Verder wordt gesproken over de nieuwste chipset van Qualcomm; de Snapdragon 875 die binnenkort verwacht wordt. Daarnaast zou Nokia overwegen om ‘de 10’ te voorzien van een saffieren display, dat veel krasbestendiger is.

Als er meer informatie is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte. Volgens de geruchten zou het toestel pas in de tweede helft van 2021 verschijnen en betreft het nu nog een prototype.