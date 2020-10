Nokia 5 van 3,5 jaar oud krijgt beveiligingsupdate van oktober

Opmerkelijk nieuws over een 3,5 jaar oude smartphone van HMD Global. De Nokia 5, ook wel bekend als de Nokia 5.0, wordt nu bijgewerkt met de nieuwste security-patch, en dat is best opmerkelijk nieuws.

Nokia 5 krijgt nieuwe security-patch

Nokia belooft bij haar toestellen twee jaar lang Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Bij de vorige update voor de Nokia 5 leek het dan er ook op dat dit de laatste software-update zou zijn voor het toestel. De Nokia 5 stamt namelijk uit februari 2017, en werd in in juni 2017 uitgebracht in ons land.

Wijtze laat ons echter weten dat er toch nog een nieuwe security-patch is verschenen voor de Nokia 5. Het 3,5 jaar oude toestel ontvangst zelfs de nieuwste; beveiligingsupdate oktober 2020. Met een grootte van 258MB is het ook nog eens een aanzienlijk grote update. Zover bekend zijn er verder geen wijzigingen doorgevoerd, maar is dus wel de beveiliging verbeterd.

Hier kunnen veel fabrikanten een voorbeeld aan nemen. Het gebeurt vrijwel nooit dat een toestel uit deze prijsklasse nog zo lang na introductie geüpdatet wordt. Het is niet bekend of dit dan wel de laatste update was voor de Nokia 5. Die kans is namelijk zeker aanwezig.