Nokia brengt beveiligingsupdate juli 2020 naar 5, 5.1 Plus en 5.3

Voor drie toestellen heeft HMD Global een update beschikbaar gesteld. Drie toestellen uit de 5-serie krijgen de beveiligingsupdate van juli 2020.

5-serie krijgt juli update

Wijtze laat aan DroidApp weten dat zijn Nokia 5, van de eerste generatie, de nieuwste patch heeft ontvangen. De 118MB grote update brengt beveiligingsupdate juli 2020. Hiermee worden tientallen kwetsbaarheden in de beveiliging van Android aangepakt.

De Nokia 5 viert inmiddels haar derde verjaardag. Het is daarom de verwachting dat dit de laatste update is voor de Nokia 5.

Overigens krijgen nog meer toestellen de nieuwe versie aangereikt. Gebruikers van de vrij recente Nokia 5.3 en eerder verschenen Nokia 5.1 Plus krijgen vanaf nu ook de melding dat er een update beschikbaar is. Zover bekend worden geen nieuwe functies toegevoegd, maar brengt het alleen verbeteringen in de beveiliging.

Zodra de update gedownload kan worden, ontvang je hiervan een notificatie.