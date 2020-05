Nokia 5.1 Plus: Android 10-update wordt vanaf nu uitgerold in Nederland

HMD Global gaat over de Nokia-toestellen. De fabrikant heeft het startschot gegeven voor het uitrollen van een nieuwe update voor de Nokia 5.1 Plus. Dit keer is het tijd voor de Android 10 update, samen met een nieuwere beveiligingspatch.

Nokia 5.1 Plus krijgt Android 10

Goed nieuws voor de gebruikers van de Nokia 5.1 Plus. De smartphone die in 2018 werd uitgebracht krijgt de update naar Android 10. Dit betekent een hoop nieuwe features die je kunt gebruiken. Vanaf nu heb je toegang tot een volledig donker thema, kun je de slimme acties bij notificaties gebruiken, zijn er nieuwe gestures en krijg je verbeterde app-permissies. Zo kun je per app aangeven of, en zo ja wanneer, deze toegang mag hebben tot je locatie.

De Nokia 5.1 Plus krijgt hiermee waarschijnlijk haar laatste Android-update, hoewel de uitrol van beveiligingsupdates nog wel even door zal gaan. De fabrikant bracht de Nokia 5.1 Plus namelijk uit met Android 8.1 Oreo en kreeg in december 2018 nog de update naar Android Pie. Samen met deze update naar Android 10 krijgt de 5.1 Plus ook beveiligingsupdate april 2020 aangereikt.

Nokia rolt de update gefaseerd uit, waarbij België en Nederland bij de eerste lichting horen. Vanaf vandaag kun je de update dus op je toestel verwachten, hoewel dit nog wel enkele dagen kan duren. Uiterlijk 24 mei moet de uitrol van de Android 10 update voor de telefoon voltooid zijn.