Nokia 6.1, 7 Plus, 8.1, 5.1 Plus en Nokia 3.1 krijgen beveiligingsupdate maart 2020

Er staan voor meerdere toestellen van Nokia nieuwe updates klaar. Gebruikers van vijf Nokia-toestellen, waaronder de Nokia 6.1, krijgen vanaf nu de beveiligingsupdate van maart aangereikt.

Maart-update voor Nokia’s

HMD Global heeft de updatemachine weer aangeslingerd. Dit betekent dat voor een aantal toestellen updates beschikbaar zijn gesteld. Het gaat om de Nokia 6.1, 5.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 8.1 en de 3.1. Onder andere Wim laat aan DroidApp weten dat hij de beveiligingsupdate van maart 2020 heeft mogen ontvangen op zijn Nokia 6.1.

Met de update worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem opgelost. Het gaat om zwakke plekken die door Google in de beveiliging van Android zijn gevonden. De update wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren voordat hij bij iedereen beschikbaar is. Als de update gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je device.

