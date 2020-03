Nokia 6.1, 7 Plus en Nokia 8.1 krijgen beveiligingsupdate van februari 2020

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de Nokia 7 Plus. Het is de beveiligingsupdate van februari 2020. Daarbij is de update er ook voor de Nokia 6.1 en 8.1.

Februari-update voor 6.1, 7 Plus en 8.1

Voor twee toestellen van HMD Global wordt een nieuwe update uitgerold. Gebruikers van de Nokia 6.1, Nokia 7 Plus en Nokia 8.1 krijgen de beveiligingsupdate februari 2020 aangereikt, zo melden Wim, Anton en Richard ons. Het duurde even voordat de update beschikbaar kwam voor de devices. Normaal verschijnen de security-patches namelijk al eerder voor de smartphones van Nokia.

Echter is het goed mogelijk dat het coronavirus hiervan de reden is. Verschillende andere fabrikanten hebben vanwege het virus tijdelijk de deuren gesloten, medewerkers naar huis gestuurd of treffen andere maatregelen. In ieder geval wordt de update voor de Nokia 6.1, Nokia 7 Plus en Nokia 8.1 nu uitgerold, en zullen andere toestellen in de komende dagen/weken volgen.

Heb jij de beveiligingsupdate binnen, dan horen we het natuurlijk graag. Stuur ons een mailtje, samen met je screenshot van de update!

