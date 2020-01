Voor vier toestellen staat een nieuwe update klaar. Op de valreep voor de nieuwe maand krijgen de Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 9 PureView en LG V40 ThinQ de nieuwe security-patch.

Updates voor Nokia en LG

Gebruikers van verschillende smartphones laten aan DroidApp weten dat hun smartphone een nieuwe update heeft mogen ontvangen. Onder andere Wim, Richard en Anton melden dat hun Nokia 6.1 en Nokia 7 Plus is bijgewerkt met de beveiligingsupdate van januari 2020. De update is er ook voor de Nokia 9 PureView.

In beide gevallen heeft de update een grootte van rond de 53MB. HMD Global is inmiddels gestart met het uitrollen van deze security-patch in Nederland. Wanneer deze beschikbaar is krijg je hiervan een update.

Daphne laat aan DroidApp weten dat haar LG V40 ThinQ ook de update van januari heeft ontvangen. De update naar Android 10 laat voor dit toestel voorlopig nog op zich wachten, die staat pas gepland voor het derde kwartaal.

