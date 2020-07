Android beveiligingsupdate juli 2020: 24 kwetsbaarheden aangepakt

Google heeft de nieuwste security-patch voor Android vrijgegeven. Met beveiligingsupdate juli 2020 worden meer dan twintig kwetsbaarheden aangepakt in het besturingssysteem.

Beveiligingsupdate juli 2020

Een nieuwe maand, een nieuwe beveiligingsupdate. Voor Android is door Google een nieuwe security-patch aangekondigd. Met beveiligingsupdate juli 2020 worden ook deze keer weer een reeks zwakke plekken in de beveiliging aangepakt. In totaal gaat het om 24 stuks.

Niet alle 24 kwetsbaarheden zijn gevonden in alle toestellen. Zoals altijd het geval wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende factoren. Zo zit er verschil in Android-versie, de gebruikte processor en verschillende andere componenten.

Samsung heeft voor een aantal toestellen in de afgelopen dagen al de beveiligingsupdate van juli vrijgegeven. In de komende dagen en weken zullen meer smartphones, ook van andere fabrikanten, de nieuwe patch krijgen. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je een melding op je toestel of lees je dat natuurlijk op DroidApp!

Heb jij een nieuwe beveiligingsupdate ontvangen? Dan horen we het graag van je! Stuur even een mailtje, samen met een screenshot!