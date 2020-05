Informatie verschenen over Nokia 6.3: camera, vingerafdrukscanner en chipset

Nokia lijkt alvast voorbereidingen te treffen voor de Nokia 6.3. De smartphone zal uitgebracht worden met een quad-camera en een octa-core processor. We zetten de gelekte informatie vast op een rij.

Nokia 6.3 informatie komt naar buiten

De 6-serie behoort tot één van de succesvolle lijnen van de smartphones van HMD Global. Niet heel vreemd dus dat de fabrikant een nieuw toestel in voorbereiding heeft. Een insider heeft meer informatie gedeeld over wat we van de nieuwe Nokia 6.3 kunnen verwachten. Allereerst lijkt het toestel een Snapdragon 730 chipset te krijgen, dit komt overeen met een eerder gerucht over de smartphone.

De huidige Nokia 6.2

Naar verluidt krijgt de Nokia 6.3 een quad-camera opstelling. Deze bestaat uit een 24 megapixel hoofdsensor. Daarbij zal er een 12 megapixel groothoeklens zijn, samen met een paar van 2 megapixel camera’s. Dit betreft dan een macrolens en een dieptelens. Volgens de insider komt de telefoon met een vingerafdrukscanner in de power-button, vermoedelijk dus aan de zijkant van de telefoon. De Nokia 6.3 moet een relatief compact toestel worden welke makkelijk met één hand te bedienen zal zijn.

Helaas ontbreekt het nog aan beeldmateriaal. Daarnaast kan er nog het één en ander wijzigen, omdat het hier gaat over informatie over een prototype. Naar verwachting komt Nokia met de aankondiging in het derde kwartaal van dit jaar. De huidige Nokia 6.2 verscheen afgelopen oktober.