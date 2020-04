Nokia 6.2 krijgt Android 10 update in Nederland

Er is goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Nokia 6.2. HMD Global is in ons land gestart met het uitrollen van Android 10 voor het toestel.

Android 10 voor Nokia 6.2

Waar eerder al Android 10 werd uitgerold voor de Nokia 7.2, is deze er nu ook voor de Nokia 6.2. DroidApp-lezer Oscar weet ons te melden dat de 1,54GB grote update vanaf nu uitgerold wordt naar de 6.2. Met deze update worden een groot aantal verbeteringen en nieuwe functies uitgerold.

Gebruikers krijgen na de update toegang tot al het moois van Android 10. Vanaf dan kun je het volledig donkere thema gebruiken. Daarnaast zijn er slimme notificaties met handige acties en krijg je meer te zeggen over je privacy. Je kunt per app aangeven wanneer en of deze toegang mag hebben tot je locatie. Tot slot levert de update de beveiligingsupdate van april 2020 mee op de Nokia 6.2, al was deze eerder al beschikbaar gesteld.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar is voor je toestel, dan krijg je hiervan een melding.