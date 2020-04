Nokia 6.2 krijgt april-patch; Android 10 voor Nokia 3.2

HMD Global is gestart met het updaten van twee smartphones. Voor de Nokia 3.2 staat de update naar Android 10 klaar, terwijl voor de 6.2 een nieuwe beveiligingsupdate klaargezet is.

Nokia 6.2 krijgt beveiligingsupdate april

Gebruikers van de Nokia 6.2, het nieuwste model uit de 6-serie, kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun smartphone. Anton en Oscar laten aan DroidApp weten dat voor het toestel beveiligingsupdate april 2020 beschikbaar is. Dit is de meest recente security-patch die door Google vrijgegeven is. De update voor het toestel heeft een grootte van 71,12MB.

Helaas is het nog niet gelijk de update naar Android 10. Voor de tegelijkertijd aangekondigde Nokia 7.2 werd onlangs wel begonnen met het verspreiden van de grote Android-update. Deze wordt binnenkort ook voor de Nokia 6.2 verwacht.

Nokia 3.2 krijgt Android 10

Voor de Nokia 3.2 is de update naar Android 10 wel alvast beschikbaar. HMD Global geeft aan dat de uitrol van de update naar Android 10 inmiddels gestart is. Dit betekent niet dat je hem direct kunt downloaden. Het gaat namelijk om een gefaseerde uitrol. Dit betekent dat het even kan duren voordat alle Nokia 3.2 bezitters de update aangeboden krijgen.

De update voor de Nokia 3.2 brengt de één na laatste security-patch mee; de beveiligingsupdate van maart.

