Sony Xperia 5 II aangekondigd: krachtige smartphone met alles erop en eraan

Sony heeft haar nieuwe smartphone aangekondigd; de Xperia 5 II. Zoals je van Sony mag verwachten heeft het weer veel aandacht besteed aan het entertainment-gehalte. We zetten de details op een rij.

Sony Xperia 5 II

Daar is hij dan; de Sony Xperia 5 II. De telefoon is zojuist officieel aangekondigd door de Japanse fabrikant. Eerder verscheen al de tweede generatie van de 1- en 10-serie, nu dus ook de opvolger van de Xperia 5.

Duidelijk is dat het toestel alles aan boord heeft om de gebruiker het naar zijn of haar zin te maken. Er is een 6,1 inch OLED-display met Full-HD+ HDR en een verversingssnelheid van 120Hz. Deze heeft de bekende meer langwerpige beeldverhouding van 21:9. Sony rust het toestel uit met de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 865 processor, ondersteuning voor 5G en IP68-certificatie voor stof- en waterdichtheid. Aan boord is verder 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Het geheugen kan uitgebreid worden.

Camera

De Xperia 5 II van Sony heeft een 12MP triple-camera en hier is weer veel aandacht aan geschonken. Er is samengewerkt met het Alpha-team, de camera-afdeling van Sony. Er zijn diverse innovaties zoals 20fps AF/AE foto’s schieten, zodat je nooit meer een moment hoeft te missen. Daarnaast zouden ook bewegende objecten geen probleem moeten zijn voor de Xperia. Met de speciale camera-apps kun je eindeloos handmatig de instellingen aanpassen van de foto- en videocamera.

Verder heeft de telefoon een 3,5 millimeter aansluiting meegekregen en zijn er stereo-speakers aan de voorkant van de telefoon. Daarnaast zijn er verschillende technieken aanwezig voor de beste geluidskwaliteit en biedt ook dit toestel ondersteuning tot 360 Reality Audio voor een betere muziekbelevenis. Bij games wordt 240Hz touch-scanning-rate ondersteund en is de aanrakingsrepons 35 procent beter, ten opzichte van de huidige Xperia 5.

De Sony is gelijk ook vrij compact. Hij is slechts 8 millimeter dik en 68 millimeter breed. Hierdoor moet hij goed te bedienen zijn met één hand. De Xperia 5 II wordt voorzien van een 4000 mAh accu, wat op papier vrij laag lijkt. Toch stelt Sony dat speciale technologie gebruikt wordt om de levensduur te verlengen. Zelfs na twee jaar gebruik zou de accu nog de stempel ‘gezond’ moeten hebben. In een half uur moet de accu met 50% opgeladen zijn. Daarnaast is de huidige Xperia 1 II ook met een 4000 mAh accu uitgerust, en die leverde in de Xperia 1 II review nette prestaties.

Beschikbaarheid

In de loop van oktober moet de Sony Xperia 5 II verkrijgbaar zijn in de Benelux. Hiervoor is keuze uit de kleuren zwart en blauw. De prijs komt uit op 899 euro.