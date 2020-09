Sony Xperia aankondiging: volg hier de livestream

Morgenochtend is het zover, een aankondiging van Sony. We zullen hier tenminste één toestel zien. Wil je niks missen? Volg dan hier de livestream.

Sony livestream

Morgen heeft Sony haar persconferentie. Hier spreekt de fabrikant over een Xperia Announcement, en dus is het logisch dat we hier een nieuwe smartphone gaan zien.

Of het er bij één blijft of dat er meerdere komen is niet bekend. Voor nu lijkt het erop dat we alleen de Xperia 5 II gaan zien, een krachtige smartphone vol mogelijkheden. Of Sony nog meer in petto heeft, is nog even afwachten.

De aankondiging begint al vroeg, donderdagochtend om 09:00 uur begint de persconferentie. Je kunt de livestream hieronder bekijken. Natuurlijk houden we je bij DroidApp ook op de hoogte.