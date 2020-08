Sony Xperia 5 II in duidelijke persfoto, met dank aan Evleaks

Evan Blass heeft weer van zich laten horen. De bekende ‘leaker’ deelt een duidelijke foto van de nieuwe Sony Xperia 5 II.

Xperia 5 II in het nieuws

Evleaks heeft een foto naar buiten gebracht van de nieuwe smartphone die we binnenkort van Sony kunnen verwachten. De fabrikant zal op korte termijn de Sony Xperia 5 II aankondigen, als opvolger van de Xperia 5 die vorig jaar verscheen.

Qua specificaties heeft de leaker nog niet veel informatie gedeeld. Als we afgaan op de foto zelf, dan valt op dat de telefoon een vergelijkbaar design krijgt als de huidige Xperia 5. Voorop lijkt het toestel te beschikken over een langer gerekt scherm en achterop is er een triple-camera. De Sony Xperia 5 II zal de vingerafdrukscanner aan de zijkant hebben, zoals we ook zien bij de Sony Xperia 1 II.

Een ander opvallend iets is de aanwezigheid van twee losse toetsen aan de zijkant van de Xperia 5 II. Eén daarvan zal als sluitertoets voor de camera dienen. De functie van de andere knop is nog onbekend, maar mogelijk is dit een fysieke Google Assistent-knop, al is dat nu nog gissen.

Het is onbekend wanneer Sony de nieuwe Xperia 5 II aankondigt. Als hierover meer bekend wordt, houden we je natuurlijk op de hoogte.

