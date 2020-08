Sony Xperia 1 II krijgt juli-update met RAW-ondersteuning

Sony heeft een nieuwe fijne update uitgebracht voor de Sony Xperia 1 II. De nieuwste high-end van de fabrikant krijgt de juli-patch, samen met verschillende verbeteringen.

RAW-ondersteuning voor Xperia 1 II

Voor de bezitters van de Sony Xperia 1 II is er goed nieuws te melden. De fabrikant is begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de telefoon. Een belangrijke toevoeging is dat je vanaf nu afbeeldingen in RAW kunt opslaan, zodat je foto’s kunt bewerken zonder kwaliteitsverlies. Dit is een handige eigenschap voor een toestel dat het maken van foto’s hoog in het vaandel heeft staan. De RAW-modus vind je in de Photo Pro mode.

Verder kun je op de Xperia 1 II de nieuwste beveiligingsupdate van juli 2020 terugvinden na het installeren van de update. Update versie 58.0.A.3.88 wordt vanaf nu uitgerold. Het kan even duren voordat de update bij iedere gebruiker binnen komt rollen.

Alles weten over de nieuwe Xperia 1 II, lees dan zeker onze uitgebreide Sony Xperia 1 II review.