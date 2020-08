Sony Xperia 5 II: promo-video gelekt, specs bekend

Als eerste toestel van Sony zou de Xperia 5 II geleverd moeten worden met een 120Hz beeldscherm. Dit blijkt uit nieuwe informatie welke is verschenen. Ook komen we meer specificaties te weten over de nieuwe telefoon.

Specs uitgelekt Xperia 5 II

Sony maakt zich klaar voor de Sony Xperia 5 II. We zagen vorige week al wat informatie binnendruppelen in de zin van een render die door Evleaks is gedeeld. Nu heeft een andere bron een video gedeeld waarbij we het toestel van verschillende kanten te zien krijgen. Daarbij deelt de bron specificaties van het toestel.

Interessant is dat volgens de berichten de Xperia 5 II het eerste toestel van Sony wordt met een 120Hz beeldsnelheid. Hierdoor gaat scrollen nog smoother en ziet alles er nog sneller uit. Het scherm zou een 6,1 inch groot Full-HD+ HDR OLED-scherm zijn met een 21:9 beeldverhouding. De telefoon zou de afmetingen 158 x 68 x 8,0 millimeter krijgen en voorzien zijn van de high-end Snapdragon 865 processor. Daarbij kiest Sony bij de Xperia 5 II voor 8GB RAM, 128GB opslagruimte en een Micro-SD geheugenkaartslot.

Door de aanwezigheid van de Snapdragon 865 wordt ook direct duidelijk dat de Xperia 5 II een 5G-toestel zal zijn. Daarbij zou Sony werken aan een 4000 mAh accu met ondersteuning voor USB-C PD, is er een 3,5 millimeter aansluiting en zien we een triple-camera. Dit betreffen de volgende lenzen; 12MP hoofdlens, 12MP telephoto en 12MP groothoeklens. Met de camera kan ook driemaal ingezoomd worden.

De aankondiging van de nieuwe Sony Xperia 5 II vindt plaats op 17 september, zo is de verwachting.



Sony Xperia 5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro

Sony Xperia 1 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro