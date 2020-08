Sony heeft 17 september een aankondiging: dit kunnen we verwachten

Sony heeft een invite de deur uitgedaan waarbij het hint op de aankondiging van één of meer nieuwe Sony Xperia-producten. Wat kunnen we op 17 september verwachten?

Sony aankondiging op 17 september

Donderdag schreven we over de Xperia 5 II productfoto die door Evleaks de wereld in was gestuurd. Nu komt Sony zelf met nieuws over een aankondiging. Op 17 september staat een (online) gepland. Sony kiest er traditioneel voor om dit in de ochtend te doen, en ook voor die datum is dat het geval; de aankondiging begint 09:00 uur. De persconferentie is er in plaats van de IFA, welke dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaat.

Maar wat kunnen we die dag verwachten? Veel informatie geeft Sony niet, maar gezien het feit dat de nieuwe Xperia 5 is uitgelekt, lijkt het voor de hand te liggen. De Sony Xperia 5 II zullen we hier vrijwel zeker gaan zien. Er gaan ook geruchten over een nieuw Premium-model of een nieuwe Compact-smartphone van Sony. Voor nu blijft het gissen.

Sony Xperia 1 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro