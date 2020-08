Sony presenteert WH-1000XM4 headphone vol verbeteringen

Sony heeft een nieuwe headphone aangekondigd waarmee het de markt verder wil veroveren. De Sony WH-1000XM4 is de opvolger van de XM3 en is voorzien van verschillende verbeteringen.

Sony WH-1000XM4 aangekondigd

De Sony WH-1000XM4 is officieel aangekondigd, en volgt hiermee de eerder uitgebrachte XM3 op. Dit model verscheen in 2018 en hebben we onlangs behandeld in onze uitgebreide Sony WH-1000XM3 review. De nieuwe XM4 is voorzien van verschillende verbeteringen, waaronder een verder geoptimaliseerde active noise cancelling. Hiermee wordt omgevingsgeluid gefilterd op basis van eigen gekozen voorkeuren en de locatie van de gebruiker. Adaptive Sound Control helpt hierbij.

Met de Speak-to-Chat functie kun je je direct een gesprek voeren met anderen. Je hoeft alleen maar te praten en de muziek wordt automatisch gepauzeerd en het omgevingsgeluid komt door. Hierdoor hoef je volgens Sony de koptelefoon niet af te zetten. Of de gesprekspartner dit ook zo kan waarderen, vragen we ons af. Ook zijn er weer de handige gestures waarmee je op de oorschelp kunt drukken. Hiermee kun je dan van nummer wisselen, het volume aanpassen of een telefoongesprek worden aangenomen.

De Sony WH-1000XM4 is voorzien van Wearing Detection. Hiermee detecteert de telefoon wanneer hij gedragen wordt. Er wordt automatisch gestopt met afspelen als hij afgezet wordt. Als hij wordt opgezet, gaat de muziek weer verder. Ook is er weer 360 Reality Audio ondersteuning. Je kunt de headphone personaliseren met de Headphones Connect app.

Sony brengt volgende week de WH-1000XM4 uit in Nederland. De prijs van deze koptelefoon komt uit op 380 euro.