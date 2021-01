‘Nokia komt dit jaar met vier 5G-smartphones’

HMD Global zou dit jaar van plan zijn om vier nieuwe 5G-smartphones onder de naam Nokia uit te brengen. Op dit moment bestaat de 5G-lijn slechts uit één toestel.

4x 5G

Voor het eind van 2021 zou HMD Global vier nieuwe Nokia-smartphones uit willen brengen met ondersteuning voor het 5G-netwerk. De informatie hierover is afkomstig van bronnen die bekend zouden zijn met de plannen van HMD Global. De vier modellen zullen niet allen tegelijkertijd aangekondigd worden. In de eerste helft van 2021 zullen we de eerste twee gaan zien, in de tweede helft kunnen we de andere twee verwachten.

Het is een redelijk veilige gok als we zeggen dat de Nokia 7.3 5G bij de eerste lichting hoort. Eerder werd al duidelijk dat Nokia van plan zou zijn om een 5G-toestel met de nieuwe Snapdragon 480 processor uit te brengen, en dat zou dus de Nokia 7.3 5G zijn. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid opengehouden dat we eindelijk weer een high-end smartphone zullen gaan zien van Nokia. Mogelijk is dit een nieuwe Nokia 9.X PureView.

De twee andere modellen met 5G zijn volgens de bron de Nokia 8.4 5G, als opvolger van de Nokia 8.3 5G. Deze verwachten we in de tweede helft van 2021. Het andere model moet de Nokia 5.5 zijn, maar die zal nog even op zich laten wachten. Pas vanaf deze maand ligt de Nokia 5.4 in de winkels. Die ondersteunt overigens geen 5G. Als de geruchten kloppen krijgt de Nokia 8.4 5G waarschijnlijk een processor uit de Snapdragon 7XX serie, terwijl de Nokia 5.5 een Snapdragon 6XX chipset meekrijgt.

We houden de berichtgeving voor je in de gaten. Als er meer informatie is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

