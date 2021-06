Huawei P50 met enorme groothoeklens en HarmonyOS komt in juli

In juli kunnen we een nieuwe smartphone verwachten van Huawei. Het gaat over de langverwachte Huawei P50. Er is nu meer bekend over de smartphone, waaronder de aanwezigheid van HarmonyOS.

Huawei P50 komt in juli

Al langere tijd zijn we in afwachting van de nieuwe high-end smartphone van Huawei. Nu lijkt er eindelijk meer duidelijk te worden over de Huawei P50-serie. Eerder werd al duidelijk dat de release (meermaals) opgeschoven was. De fabrikant heeft nu in een binaire code de datum onthuld waarbij de datum tevoorschijn is gekomen; 29 juli. Op die dag zullen we kennismaken met de nieuwe Huawei P50-serie. Deze zal naar verwachting bestaan uit de Huawei P50, Huawei P50 Pro en de Pro+.

Opvallend is dat een Chinese bron het heeft over de aankondiging van 4G-modellen. Dit vanwege de schaarse voorraad 5G chips. Dit staat weer in verbinding met de Amerikaanse sancties. Al lijkt het ons stug dat Huawei geen 5G-versie van een model presenteert. Huawei zal verder de smartphones voorzien van het eigen HarmonyOS.

Wat we in ieder geval wel weten is dat Huawei de P50 voorziet van een flinke groothoeklens. Tijdens een eerder HarmonyOS-event werd al een teaser gedeeld van het toestel. Huawei zou naar verluidt een 1/1,18-inch sensor gebruiken voor de groothoeklens. Een ander gerucht spreekt over een waterval-scherm voor de Pro-modellen en een lichte curve bij de P50.

Overigens is het nog wel de vraag of Huawei het toestel ook in Europa uit gaat brengen, of dat het een China-only event wordt. Door het wegvallen van de ondersteuning voor Google-diensten is de populariteit van Huawei-toestellen flink gekelderd.