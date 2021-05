Huawei P50 en Freebuds 4 teaser verschenen: geruchten bevestigd

Er zijn teasers verschenen van twee nieuwe producten van Huawei. Al langer gaan er berichten rond over de nieuwe Huawei P50-serie en nu is er bevestiging voor de geruchten.

Huawei P50 komt eraan

Huawei mag het door de handelsbeperkingen vanuit de Verenigde Staten een flink stuk moeilijker hebben; de fabrikant houdt zelf vol en dus kunnen we gewoon de Huawei P50-serie verwachten. Eerder doken er al berichten op over de enorme cameramodule van het toestel, welke zich kenmerkten door twee grote cirkels.

Een ‘leaker’ deelt nu foto’s die vermoedelijk door Huawei vroegtijdig zijn gedeeld. Het lijkt er dus op dat het niet heel lang meer duurt totdat Huawei de nieuwe smartphoneserie aankondigt. In de teaser wordt gesproken over ‘Huawei P50 Series’, wat doet vermoeden dat we ook hier weer een Pro-versie te zien krijgen. De enorme cameramodule is een feit, waarbij naar verluidt een 1-inch grote Sony-sensor geplaatst zal worden, voor een nog betere camerakwaliteit.

Los van de camera krijgen we nog niet via de officiële weg meer te zien van de Huawei P50-serie. Het scherm zal wel doorlopen aan de zijkant van de telefoon. Het is niet bekend of Huawei HarmonyOS al toevoegt aan de P50.

Huawei Freebuds 4

Een ander product waarover we meer te horen krijgen is een nieuwe headset van het bedrijf; Huawei Freebuds 4, als opvolger van de eerder verschenen ‘3’. De informatie is afkomstig van dezelfde bron en lijkt van Huawei zelf afkomstig te zijn. In de foto wordt gelijk ook de datum 19 mei genoemd. Vermoedelijk zal Huawei dan een persconferentie houden, maar het is goed mogelijk dat dit alleen de aankondiging voor de Chinese markt is.

We houden de berichten voor je in de gaten. Als er meer te melden is, houden we je op de hoogte via DroidApp en via de DroidApp App.