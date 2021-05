Huawei P50 in hand-on foto’s te zien: met enorme cameramodule

Er is opnieuw nieuws over de opvolger van de vorig jaar verschenen P40-serie van Huawei. We zien in een hands-on fotoreeks nu de Huawei P50.

Huawei P50 in hands-on

In de afgelopen tijd hebben we al meermaals nieuws voorbij zien komen van de nieuwe Huawei P50-serie. Vandaag kunnen we een nieuw bericht toevoegen aan de geruchtenmolen. In hands-on foto’s zien we de nieuwe Huawei P50 in volle glorie.

De beelden zijn op Weibo gedeeld door het doorgaans goed geïnformeerde DigitalChatStation. Naar verluidt krijgt dit toestel een 6,3 inch beeldscherm met een punch-hole in het midden, bovenin het scherm.

Zoals bij eigenlijk alle P-serie smartphones van Huawei, draait het ook bij de Huawei P50 weer om de camera. Naar verwachting werkt Huawei weer samen met Leica. We zien een grote cameramodule met twee grote cirkels, waarin in totaal vier lenzen geplaatst zijn. Opvallend is dat we het logo van Harmony OS terugzien, het eigen OS van Huawei. Of Huawei hiermee definitief afscheid neemt van Android is niet duidelijk.

In mei-juni wordt de aankondiging verwacht van de nieuwe Huawei P50-serie.