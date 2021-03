Nieuwe Huawei P50-serie komt met HarmonyOS

Er is nieuws over de nieuwe Huawei P50-serie. De smartphonereeks die de P40-serie moet opvolgen, lijkt met HarmonyOS uitgebracht te worden.

Huawei P50 met HarmonyOS

De tijd waarop Huawei zonder twijfel haar smartphones uitrust met Android ligt helaas achter ons. De nieuwste berichten spreken over interessant nieuws over de Huawei P50-serie. Volgens een inmiddels verwijderd Weibo-account wordt de Huawei P50 uitgebracht met HarmonyOS, het eigen ontwikkelde besturingssysteem van de Chinese fabrikant. In de statusupdate stond dat Beta 2 is afgerond en inmiddels overgaat naar Beta 3.

Een eerder uitgelekte foto van de vermoedelijke Huawei P50

Het lijkt er hierdoor op dat de Huawei P50 niet met Android uitgerust gaat worden. Hoe dit er in de praktijk precies uit gaat zien, dat is nog even afwachten. Voor de applicaties kan gebruik gemaakt worden van de AppGallery van Huawei.

Niet alleen de P50-serie krijgt de mogelijkheid om op HarmonyOS te draaien. Volgens eerdere berichten geeft Huawei het eigen OS ook vrij voor eerder uitgebrachte smartphones (zoals de P40-serie en Mate 40 Pro). Naar verluidt zal Huawei hiermee in april starten. Details erover ontbreken nog.

Huawei P40 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 669,00 euro