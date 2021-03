Huawei P50 Pro renders verschenen: een heel bijzondere cameramodule

Met dank aan OnLeaks krijgen we een eerste indruk van de Huawei P50 Pro. De smartphone zal er heel anders uit komen te zien dan dat we van de fabrikant gewend zijn, zo blijkt uit de renders die zijn verschenen.

Huawei P50 Pro renders

Begin januari verschenen foto’s van een nieuwe Huawei-smartphone. Daar zagen we niet gek veel bijzonders aan. In dezelfde periode verschenen ook foto’s van wat vermoedelijk de Huawei P50 Pro zou moeten zijn, en nu is er opnieuw nieuws over het toestel.

Leaker Steve Hemmerstoffer, beter bekend als OnLeaks, heeft op basis van de tot nu toe bekende informatie, foto’s gedeeld van de nieuwe Huawei P50 Pro. De smartphone zal een glazen achterkant krijgen met een metalen frame. Aan de boven- en onderkant zullen we dezelfde afrondingen gaan zien als bij de P30 en Mate 30.

Volgens de bron krijgt het toestel een 6,6 inch scherm met licht gebogen randen. Er is bovenin het midden ruimte voor een selfie-camera. De leaker benadrukt dat het toestel extreem dunne schermranden krijgt en een slanke kin. Meer ruimte neemt de camera achterop in. De Huawei P50 Pro krijgt twee enorme gaten in deze module waarin naar verluidt in elk gat een grote lens moet zitten. De opstelling en details van deze camera is nog niet bekend, maar het lijkt duidelijk dat de camera alle aandacht krijgt bij de Huawei P50 Pro.

De smartphonefabrikant zal het toestel de afmetingen 159 x 73 x 8,6 millimeter geven, waarbij hij ter hoogte van de camera 10,3 millimeter dik zal zijn.De vingerafdrukscanner zal in het display geïntegreerd zijn en boven en onder aan in het frame zullen we dubbele speakers terug gaan zien.

Op dit moment is niet bekend wanneer we de Huawei P50 Pro kunnen verwachten. We schreven dinsdag dat het er naar uitziet dat de P50-serie voorzien wordt van het eigen HarmonyOS.