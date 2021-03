Huawei P50 nu ook in renders te zien; krijgt ook enorme cameramodule

Zagen we onlangs al renders verschijnen van de nieuwe Huawei P50 Pro, nu is het de beurt aan de Huawei P50 zelf. Wat duidelijk wordt is dat ook dit model flinke cameramodules zal krijgen, zo blijkt uit de nieuwe foto’s.

Huawei P50 in renders

Er zijn beelden verschenen van de nieuwe Huawei P50. De renders zijn gemaakt door OnLeaks, waarvan we eerder de Huawei P50 Pro renders te zien kregen. Het design toont veel overeenkomsten met het Pro-model. Verschillen zien we bijvoorbeeld bij het scherm dat niet doorloopt aan de zijkanten en ook heeft het wat dikkere schermranden. Het meest opvallend is de dubbele cameramodule met twee enorme lenzen. Volgens geruchten gaat het om een 1-inch grote camerasensor van Sony, de IMX800.

De Huawei P50 krijgt naar verluidt een 6,3 inch beeldscherm. Verdere details ontbreken helaas. Wel zal de smartphone een in-display vingerafdrukscanner krijgen en komt het toestel met dubbele speakers. Nu is het wachten op de aankondiging van Huawei. Het is niet bekend of we de smartphone ook in Nederland gaan zien. Volgens de laatste berichten komt het toestel met HarmonyOS op de markt.

