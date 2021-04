Huawei P50 te zien op nieuwe renders: foto’s en video’s

Er is nieuwe informatie over de Huawei P50. Deze nieuwe smartphone wordt binnenkort verwacht en nu krijgen we nieuwe beelden te zien. Het gaat om foto’s en video’s die meer inzicht geven van de Huawei P50.

Huawei P50 in het nieuws

De Huawei P50 zal vergelijkbaar zijn met het Pro-model. Daarvan zagen we eerder al renders, en nu zien we beelden van de Huawei P50. De smartphone zal voorzien zijn van een grote cameramodule met daarin vier lenzen, verspreid over twee modules. Hierbij zal de P50 Pro een periscooplens krijgen, de P50 moet het zonder zo’n objectief doen.

Duidelijk is dat de smartphone, volgens de berichten, uitgebracht wordt in de kleuren blauw-groen, wit, beige en zwart. De aankondiging van de nieuwe serie zou in ieder geval vertraagd zijn. Nu wordt gesproken over eind april, mei, maar mogelijk kan het ook juni nog worden. Oorspronkelijk was het idee om de P50-serie eind maart aan te kondigen.

De Huawei P50-serie wordt naar verwachting geleverd zonder de Google-diensten. De Amerikaanse sancties zijn immers nog steeds van kracht.