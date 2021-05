Video toont eerste indruk van Huawei’s eigen HarmonyOS

HarmonyOS is het eigen besturingssysteem van Huawei. Nu krijgen we een eerste indruk te zien van wat we kunnen verwachten van het eigen OS van Huawei. Wat heeft het alternatief voor Android te bieden?

Hands-on van HarmonyOS

Huawei moet het bij nieuwe smartphones doen zonder Android. Dit komt door de Amerikaanse handelsbeperkingen die door de Verenigde Staten zijn opgelegd. Dit maakt het voor de fabrikant onmogelijk om te werken met Amerikaanse bedrijven zoals Google. Al jarenlang werkt Huawei aan een eigen besturingssysteem, HarmonyOS. Oorspronkelijk bedoeld voor achter de hand, maar nu zet Huawei er vol op in.

In een video zien we nu een eerste indruk van HarmonyOS. De interface doet erg denken aan de eigen Android-skin van de fabrikant; EMUI. Voor de techniek achter HarmonyOS gebruikt Huawei wel Android-technieken, en dat is mogelijk doordat Android open-source is.

Deze lente zou HarmonyOS uitgebracht moeten worden. Het besturingssysteem zou niet alleen op smartphones moeten werken, maar ook op verschillende andere apparaten. Via de software moeten deze ook weer met elkaar kunnen communiceren. De video is hieronder te bekijken.



Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 509,00 euro