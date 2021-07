Huawei plant eindelijk datum aankondiging van nieuwe Huawei P50-serie

Eindelijk heeft Huawei meer informatie losgelaten over de aankondiging van de Huawei P50-serie. De fabrikant deelt een datum waarop we kennis zullen maken met de nieuwe modellen. Eerder werd al meermaals de datum uitgesteld.

Huawei P50 aankondiging in agenda

Het leek er steeds even op dat Huawei binnen (toen) afzienbare tijd met de nieuwe Huawei P50-serie zou komen. De fabrikant kwam namelijk al meermaals in het nieuws met de nieuwe smartphoneserie. Er verschenen geruchten en teasers, maar een datum bleef uit. Tot nu, want nu is die datum er wel: 29 juli. Op die dag zal Huawei haar nieuwe high-end smartphones aankondigen uit de Huawei P50-serie.

De reden dat de datum steeds uitgesteld werd kan meerdere oorzaken hebben. Allereerst is er een wereldwijd tekort aan chipsets. Welke chipset Huawei gaat gebruiken is niet bekend, maar mogelijk zou de fabrikant voor enkele modellen terugvallen op Qualcomm. Daarvan mogen ze alleen de 4G-chipsets gebruiken, aangezien door de Amerikaanse handelsbeperkingen 5G-chipsets niet afgenomen mogen worden door Huawei. De eigen Kirin-chipsets zouden ook schaars zijn.

Duidelijk is dat de nieuwe smartphoneserie voorzien zal zijn van HarmonyOS. Door het ontbreken van Google Mobile Services is de animo voor Huawei sterk verminderd in ons land en de rest van Europa. Het is dan ook de vraag of we de Huawei P50-serie ook in Nederland terug gaan zien. Daarnaast achten we de kans klein dat Huawei een flagship-device met alleen 4G-ondersteuning breed gaat promoten.

Als er meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.