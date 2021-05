KPN laat klanten gratis Oranje hoesje met eigen naam bestellen

Goed nieuws voor de klanten van KPN. Degenen met een abonnement bij de groengekleurde provider, kunnen een oranje hoesje bestellen met je eigen naam erop.

Gratis oranje hoesje bij KPN

Klanten van KPN kunnen in aanloop naar het EK voetbal van 2021 een gratis hoesje bestellen voor hun mobiele telefoon. Uiteraard is dit hoesje in het oranje gekleurd waarbij het idee doet denken aan een voetbalshirt. Groots zie je het rugnummer ’21’, waarbij je vervolgens zelf je naam erop kunt laten zetten door de provider.

Het hoesje wordt na 29 mei opgestuurd, al moet je er wel snel bij wezen. De voorraad is immers beperkt. Niet voor ieder toestel kun je een gratis hoesje aanvragen. Je kunt een hoesje bestellen dat geschikt is voor de volgende modellen; Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S9, Galaxy A51 en Galaxy S10. Als je over een iPhone 6, 7 of 8 beschikt, dan word je teleurgesteld; de voorraad ervan is op. Wel kun je op moment van schrijven nog een oranje hoesje aanvragen als je een Apple iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone X hebt.

Om een oranje hoesje bij KPN te bestellen dien je je klantnummer in te voeren. Deze kun je terugvinden op je factuur en in je KPN-account. Het aanvragen van het hoesje kan hier op de website van KPN.

