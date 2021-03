Hollandsnieuwe begint met aanbieden interessant geprijsde maand-abonnementen

Hollandsnieuwe, dochterbedrijf van Vodafone, komt met een reeks nieuwe abonnementen. Het gaat om abonnementen die je maandelijks op kunt zeggen. Tot nu toe kon je alleen kiezen uit 1- of 2-jarige abonnementen.

Hollandsnieuwe met maand-abonnementen

Bij verschillende telecomproviders kun je kiezen uit 1- of 2-jaar abonnementen, en soms ook voor maandabonnementen. Bij Hollandsnieuwe kun je er nu ook voor kiezen om voor een kortere tijd een abonnement af te sluiten. De dochter van Vodafone laat je nu een abonnement afsluiten voor een maand. Hiervoor geldt een meerprijs van 1,00 euro per maand in vergelijking met de abonnementen die voor een jaar worden afgesloten.

Het voordeel van Hollandsnieuwe blijft. Zo gaat in principe alles uit één bundel en staat een minuut gelijk aan een sms of mb. Daarbij kun je een bundel afsluiten voor onbeperkt bellen. Een ander voordeel van Hollandsnieuwe is dat je korting krijgt indien je thuis een abonnement hebt van Ziggo. In dat geval krijg je 1000 mb/min/sms extra en een gratis Ziggo TV-pakket. De prijzen zijn als volgt;

1000 mb/min/sms: €9,50

2000 mb/min/sms: €10,50

4000 mb/min/sms: €12,00

6000 mb/min/sms: €14,50

Je kunt vanaf nu de interessant geprijsde Hollandsnieuwe abonnementen terugvinden op de website van de provider. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten ter waarde van 20,00 euro.

