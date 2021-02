Sim-only abonnement aanbiedingen februari 2021: de beste acties op een rij

DroidApp zet iedere maand de beste sim-only aanbiedingen van de maand op een rijtje. Opnieuw kun je weer een mooi bedrag per maand besparen door te verlengen of om over te stappen. Dit zijn de beste sim-only aanbiedingen van februari 2021.

Sim-only aanbiedingen februari

We hebben een nieuw overzicht voor je gemaakt met de beste aanbiedingen voor het afsluiten van een sim-only abonnement. De providers stunten ook in februari met verschillende aanbiedingen. Het kan zeker lonen om over te stappen of om juist te verlengen bij je huidige provider. Wil je overstappen, houd er dan rekening dat je dit in orde kunt maken, twee maanden voordat het abonnement bij je huidige provider afloopt. Je kiest dan de einddatum van je huidige contract, als ingangsdatum. Je hoeft op die dag alleen maar je simkaart te veranderen en neemt gewoon je eigen nummer mee.

Youfone

Wil je vooral veel data verstoken, dan is de aanbieding deze maand bij Youfone interessant. Voor 10,00 euro per maand heb je 10GB aan internet en 120 minuten. Daarnaast bespaar je 15,00 euro op de aansluitkosten. Een andere interessante aanbieding is 20GB aan data met 120 minuten voor een bedrag van 14,50 euro per maand. Bij Youfone gebruik je het netwerk van KPN.

Alle details en bestellen bij Youfone

Simpel

Bij Simpel heb je toegang tot het netwerk van T-Mobile en profiteer je van interessante kortingen. De meest interessante: 5GB aan internet, onbeperkt bellen en 500 sms’jes voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Heb je voldoende aan veel minder, dan kun je voor 2,50 euro per maand kiezen voor 50 minuten, 500 sms’jes en 250MB. Eventueel kun je tegen een kleine maandelijkse vergoeding een platfond instellen zodat je nooit buiten je bundel kunt gaan.

Alle details en bestellen bij Simpel

Hollandsnieuwe

Vodafone-dochter Hollandsnieuwe biedt sinds deze maand maandelijks opzegbare abonnementen aan. Verschillende andere providers bieden dit ook al aan. Je betaalt dan 2,00 euro per maand extra. Je krijgt combivoordeel bij Hollandsnieuwe als je thuis Ziggo internet afneemt. Je krijgt dan 1000 MB/SMS/minuten extra, en een gratis Ziggo tv-pakket. Bij Hollandsnieuwe gaat alles uit één bundel, wat ideaal is als je de ene maand meer belt, en de andere maand meer gebruik maakt van internet. Een bundel met 4000 MB/sms/min kost je 10,00 euro per maand. Maandelijks kun je je bundel naar boven en beneden aanpassen. Voor 2,00 euro meer per maand heb je onbeperkt bellen en sms’en.

Alle details en bestellen bij Hollandsnieuwe

Simyo

Bij Simyo krijg je dubbel zoveel data als je thuis KPN of Telfort internet hebt. Tijdelijk bespaar je 14,99 euro op de aansluitkosten. Daarnaast zijn er nog een aantal mooie aanbiedingen. De 15GB bundel met 200 minuten/sms kost je in totaal 16,00 euro per maand. In tegenstelling tot het aanbod bij andere providers is het bij Simyo een jaarabonnement.

Alle details en bestellen bij Simyo

Tele2

Tele2 biedt sinds vorige maand ook aan om 5G-toegang bij je abonnement te krijgen. Dit kost je 2,00 euro extra per maand. Wil je de bundel met 7GB aan internet en 200 minuten/sms’jes, dan betaal je daar 13,00 euro per maand voor. Voor 15,00 euro per maand heb je 20GB met 200 minuten/sms en voor 25,00 euro heb je alles onbeperkt.

Alle details en bestellen bij Tele2

Vodafone

Vodafone heeft sinds van de week nieuwe abonnementen waarbij er het één en ander is veranderd aan de hoeveelheid data en de prijs. Wil je onbeperkt bellen en internetten, dan kost je dat 35,00 euro per maand. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je dubbel zoveel MB’s, tot 5,00 euro korting per maand en een extra tv-pakket. Onbeperkt bellen en 12,5GB internet via 5G kost je 27,50 euro per maand bij de roodgekleurde provider.

Alle details en bestellen bij Vodafone

Lebara

Lebara heeft ook nog steeds een interessante aanbieding lopen. Dankzij de Lebara Winter Deal bespaar je als eerst 15,00 euro op de aansluitkosten. Die zijn nu dus gratis. Je maakt bij Lebara gebruik van het netwerk van KPN. Daarbij heeft de provider een aantal interessante bundels klaarstaan. De bundel met onbeperkt bellen en 5GB internet kost je 11,00 euro per maand. Voor een euro per maand extra heb je de mogelijkheid het abonnement iedere maand op te zeggen. Voor 21,00 euro heb je 20GB internet met onbeperkt bellen.

Alle details en bestellen bij Lebara

T-Mobile

Bij T-Mobile heb je kortingen als anderen op hetzelfde adres ook een T-Mobile internet hebben. Tevens krijg je extra voordeel in combinatie met T-Mobile Thuis vast internet, televisie en bellen. De bundel met 120 minuten en 5GB internet kost je 17,50 euro per maand. De combinatie komt uit op 15,00 euro per maand als iemand anders op het adres ook T-Mobile heeft, in dat geval krijg je ook nog in totaal 7GB aan data. Alles onbeperkt in die situatie kost je 25,00 euro per maand.

Alle details en bestellen bij T-Mobile

Ben

De sim-only abonnementen bij Ben bevatten tijdelijk gratis extra data. In totaal krijg je maximaal 2500MB bovenop je gekozen databundel. Een bundel met 200 minuten en 2500MB kost je totaal 8,00 euro per maand.

Alle details en bestellen bij Ben

KPN

Bij KPN heb je het voordeel dat je je databundel met anderen kunt delen. Uiteraard moet het hierbij wel gaan om mensen die op hetzelfde adres ingeschreven staan. Tevens krijg je extra voordeel als je thuis internet van KPN hebt. Bij de bundel met 2GB data is er een fijne aanbieding. Bovenop die 2GB krijg je nog eens 2GB extra. Je krijgt voor een bedrag van 17,50 euro per maand in totaal 4GB internet en onbeperkt bellen.

Alle details en bestellen bij KPN

Vergelijken

Wil je weten welk abonnement het beste bij jou past? Via de handige DroidApp sim-only vergelijker, die je hier kunt vinden, kun je kijken welk abonnement bij welke provider het meest voor jou geschikt is.