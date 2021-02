Google gaat Chromecast met Google TV van kinderprofielen voorzien

Google zal de Chromecast nog verbeteringen meegeven. De nieuwste versie van de mediastick krijgt de mogelijkheid tot het aanmaken van kinderprofielen, dus een speciaal profiel voor de kinderen.

Kinderprofielen bij Chromecast

De Chromecast gaat al een aantal jaren mee, maar sinds een paar maanden is er een nieuwe versie. Deze is anders dan anderen, dankzij de aanwezigheid van Google TV als platform. Hiermee kun je bijvoorbeeld apps downloaden ‘op je tv’ vanuit de Google Play Store. De nieuwe versie is nog altijd niet via de officiële weg te koop in Nederland, maar wie weet gaat dat nog gebeuren.

De op Google TV-gebaseerde Chromecast krijgt binnenkort een verbetering, zo wordt duidelijk uit nieuwe aanwijzingen. Voor ouders met kinderen komt er een mogelijkheid om ouderlijk toezicht in te schakelen. Een bedrijfsvertegenwoordiger van Google bevestigt de komst van de nieuwe functie. Hierbij moet in de komende weken een functie beschikbaar komen om kinderprofielen aan te maken. Ouders kunnen hierbij instellen welke apps zij kunnen gebruiken en ook de YouTube aanbevelingen worden gefilterd voor kinderen. Het verlaten van een kinderprofiel kan beperkt worden middels een pincode. Het lijkt er niet op dat er een brede ondersteuning komt voor het instellen van profielen.