Apple TV komt volgend jaar naar Google TV via Chromecast

Apple TV is vanaf 2021 beschikbaar via de Chromecast, als je tenminste de nieuwste Chromecast hebt met Google TV. Google heeft bekend gemaakt dat het platform vanaf volgend jaar beschikbaar moet zijn via de nieuwe Chromecast.

Apple TV op Google TV

Het zijn twee aardsrivalen; Apple en Google, maar toch komen ze steeds een stukje dichter bij elkaar. Nadat eerder Apple Music al beschikbaar kwam voor de slimme speakers, is er nu nieuws over Apple TV. De nieuwe Chromecast, welke voorzien is van een afstandsbediening en Google TV, gaat vanaf 2021 ondersteuning aanbieden voor Apple TV.

Indien je een betaald abonnement op Apple TV, kun je de functionaliteit gebruiken. Door deze ondersteuning is Google TV één van de weinige platformen die zoveel videodiensten aanbiedt. Via Apple TV+ krijg je toegang tot verschillende shows, films en documentaires en ook krijg je persoonlijke aanbevelingen, zo stelt Google.

Begin volgend jaar moet Apple TV voor Google TV beschikbaar komen. Een preciezere datum wordt nog niet genoemd. In de toekomst moet het ook beschikbaar komen voor meer Android TV-devices.