Google Assistent kan nu ook acties binnen apps uitvoeren

Google heeft een update uitgebracht waarmee de Google Assistent allerlei acties kan uitvoeren binnen andere apps. Bijvoorbeeld het starten van een hardloopronde of het sturen van een bericht aan een persoon in een chat-app of het bestellen van een smoothie behoren tot de mogelijkheden.

Assistent in andere apps

Het openen van en het zoeken in Android-apps van derden met behulp van “Hey Google” is nu beschikbaar voor alle telefoons die over de Google Assistent beschikken. Volgens Google wordt het nog makkelijker om nu zaken gedaan te krijgen dankzij spraakcommando’s. Zo kan de Assistent bijvoorbeeld zoeken op een leuk kleed op Etsy, een marktplaats voor handgemaakte producten. Maar je kunt ook de Assistent vragen om de Snaps van je favoriete artiest of persoon te openen.

Naast het zoeken naar personen of producten in andere apps kan de Assistent ook taken uitvoeren. Denk daarbij aan het starten van een muziekstuk, een bericht plaatsen op social media, het bestellen van een maaltijd of het regelen van vervoer. Deze functie is momenteel voorbehouden aan de top 30 van meest populaire Engelstalige apps. Wel kan de functie volgens het bericht van Google wereldwijd gebruikt worden, later zullen ook andere apps volgen.

Voor taken je regelmatig uitvoert kan je aangepaste snelkoppelingen aanmaken met je stem. Als voorbeeld geeft Google “Hey Google, tighten my shoes with Nike Adapt” wat je zou kunnen verkorten naar “Hey Google, lace it”. Met “Hey Google, show my shortcuts” open je het instellingenscherm om je snelkoppelingen te bekijken.