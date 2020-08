Google Assistent Snapshot update met nieuwe kaarten en features

Google heeft de eigen Google Assistent en de ‘Snapshot’ feature als uitbreiding. Hiermee krijg je belangrijke updates te zien voor die dag. Voor Snapshot heeft Google nu verbeteringen klaarstaan.

Google Assistent Snapshot

De Snapshot functie is inmiddels twee jaar oud. Hiermee kun je een overzicht krijgen met dingen die vandaag de dag belangrijk voor je zijn. Zo krijg je reisadvies voor naar je werk, vind je agenda-items en zie je het weer. De functionaliteit wordt verder uitgebreid en ook kun je, indien je gebruikmaakt van de Engelse taal in de Assistent, sneller deze assistent openen. Hiervoor gebruik je het spraakcommando “Hey Google, show me my day”. De Nederlandse taal werkt hier nog niet bij, al hoef je bij de taal-instellingen niet de Nederlandse taal te verwijderen.

Google geeft je inzicht in de verschillende taken en agenda-items die je hebt staan. Daarbij kan het herinneren aan bepaalde taken en verjaardagen tonen. Op basis van het tijdstip worden de kaarten geactualiseerd.

Nieuwe kaarten

Naast de bekende kaarten wordt het aantal kaarten verder uitgebreid. De Snapshot functie kan je suggesties geven voor muziek, recepten, restaurants die thuisbezorgen en podcasts welke je mogelijk interessant vindt. Voor de recepten geldt dat deze gedurende de dag aangepast worden. Daarnaast helpt Google je met verbeterde notificaties. Het kan je helpen herinneren aan openstaande facturen, verjaardagen, je vlucht of een evenement. Overigens zullen de verjaardagen voorlopig alleen voor de Engelstalige markten uitgerold worden.

De Snapshot functionaliteit zal volgens Google in de toekomst nog verder uitgebreid worden.