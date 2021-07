Google voorziet Android TV van nieuwe functies, die we kennen van Google TV

Ben je in het bezit van een televisie met Android TV, dan kun je vanaf nu nieuwe functies verwachten. Google stelt namelijk nu een update beschikbaar voor het platform, waarbij de vernieuwingen toegevoegd worden.

Android TV met nieuwe functies

Google rolt verbeteringen uit voor Android TV. Na de nieuwe update krijg je als gebruiker toegang tot kijklijsten. Deze functionaliteit kennen we al van Google TV. Met kijklijsten kun je video’s toevoegen die je op een later moment nog weleens wilt kijken. De watchlist is ondergebracht in het Discover-tabblad in Android TV. Door een titel ingedrukt te houden kun je hem toevoegen aan je lijst.

Verder wordt Android TV voorzien van kaarten die je aanbevelingen geeft. Om aan Google aan te geven of een titel wel of niet bij je past, kun je een duimpje omhoog of omlaag geven. Op die manier kan Google passende resultaten voorschotelen. Ook deze vind je weer terug in het Discover-tabblad. Een andere verbetering is te vinden op de detailpagina van een titel. Trailers kunnen automatisch afgespeeld worden.

Vanaf deze week wordt begonnen met het verspreiden van de update voor Android TV.