Google Maps komt met nieuwe weer-knop en weersvoorspelling

Google Maps voegt met regelmaat nieuwe functies toe aan Android. Dat zien we ook nu met de laatste verbetering die door Google wordt toegevoegd aan de kaartendienst. Gebruikers krijgen een nieuwe weerknop te zien, met uitgebreide weervoorspelling.

Google Maps met weer-knop

In de applicatie van Google Maps voor Android wordt een nieuwe functie uitgerold. Onlangs werd al een andere fijne verbetering toegevoegd. Hierbij kun je nu emoji’s gebruiken voor je lijsten. Zo krijg je snel inzicht in bepaalde opgeslagen locaties, welke je met een ster hebt gemarkeerd in Google Maps. Normaal werden deze ook als een ster op de kaart getoond, nu kun je zelf iedere andere emoji kiezen. Nu komt er een nieuwe functie aan.

Gebruikers krijgen in Google Maps een nieuwe knop te zien voor de weersinformatie. In de linkerhoek zie je zo nu en dan al een weer-knop, waarmee je het actuele weer te zien krijgt. Deze wordt in een nieuw jasje gestoken. Wanneer er op de knop gedrukt wordt, zie je de weersvoorspelling voor de komende uren. Deze informatie wordt geopend in een nieuw venster. Onderin beeld kun je ook navigeren naar de luchtkwaliteit. Een laag die eerder al in geselecteerde regio’s werd uitgerold voor Google Maps.

De nieuwe functie is nog niet voor iedereen beschikbaar. Onbekend is wanneer dit staat te gebeuren. Ben je benieuwd welke weer-applicatie het meest nauwkeurig en accuraat is? DroidApp heeft dit jaar voor de tiende keer onderzoek gedaan naar de beste weer-app van dit jaar. Lees de uitslag in de weer-app test van 2023.