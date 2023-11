Google Maps krijgt verbeteringen voor reizen met openbaar vervoer

Een fijne verbetering komt naar Google Maps. Voor degenen die Google Maps gebruiken tijdens het reizen met het openbaar vervoer is het een welkome toevoeging. Google introduceert namelijk verbeteringen in het routesysteem, waarbij het nauwkeuriger weergeeft welke in- en uitgang je moet hebben van een station.

In- en uitgang van stations in Google Maps

Wanneer je op stedentrip bent in een vreemde stad, en daar het openbaar vervoer gebruikt, heb je het vast weleens meegemaakt. Je stapt uit de metro of trein en dan is het de gok; gaan we links of rechts het station uit. Een app als Citymapper heeft deze handige functie ingebakken en ook steeds vaker gaat het bij Maps al wat beter, maar nu belooft Google nog meer verbeteringen voor de reizende Google Maps-gebruiker.

Google gaat voortaan de exacte in- en uitgangen weergeven van stations. Daarbij wordt ook getoond aan welke kant van de straat deze zich bevinden, en ook de route er naartoe. Google begint met de uitrol van de verbetering in 80 steden. Onder andere Berlijn, Londen, Madrid, New York City en Parijs worden genoemd. Daarbij gaat het ook om nog enkele andere steden die de functionaliteit vanaf het begin krijgen.

Met de verbeteringen wordt ook de navigatie-interface verbeterd. Hierbij kun je de route per openbaar vervoer aanpassen aan je eigen voorkeuren. Eerst kon je alleen kiezen uit een lijst met vertrektijden en een vrij verstopte optie-knop. Na de nieuwe update kun je direct verschillende filters gebruiken om zo de route aan te passen naar je wensen. Hierbij kun je ook prioriteit geven aan je favoriete vervoersmiddel. Daarbij kun je kiezen voor minder overstappen, minder lopen, of sorteren op de laagste kosten.

De update voor Google Maps wordt in de komende weken uitgerold naar zowel Android als iOS. Eerder werden al handige andere verbeteringen doorgevoerd in de kaartendienst. Zo kun je lijsten met emoji’s aanmaken.