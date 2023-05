9292 app gaat live locatie van je bus tonen

Er staat een update klaar voor de 9292 app. In de nieuwste bètaversie van de reis-app kun je de live locatie opvragen van je bus, tram, trein of metro. De applicatie wordt hiermee nog uitgebreider. Een handige toevoeging.

Live locatie in 9292 app

De nieuwste bètaversie van de 9292 app voegt een handige verbetering toe in de openbaar vervoers-app. De applicatie laat namelijk de live locatie zien van de bus, trein, metro of tram die je nodig hebt om je reis te maken. Op deze manier kun je thuis al zien waar de bus is, als deze aan zijn rit is begonnen. Je weet dan direct of je moet rennen, of dat deze vertraging heeft, en je rustig aan kunt doen.

De functie bevindt zich momenteel in bèta. Ook deze functie is voor nu enkel in de bètaversie te vinden, maar zal in de toekomst zijn weg vinden naar de definitieve versie van de 9292 app. Je vindt de huidige locatie van het voertuig door naar de live vertrektijden te gaan. De functie werkt grotendeels hetzelfde als in de OVinfo app, zij de OVinfo app wat strakker vormgegeven is.

Het is niet bekend wanneer de 9292 app de functie definitief krijgt.