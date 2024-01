Oppo A79 aangekondigd voor 299 euro

Oppo heeft het high-end segment in ons land vrijwel volledig vaarwel gezegd. De midrangers worden nog steeds uitgebracht en ook vandaag is het weer tijd voor een nieuw model. De nieuwste telefoon in het portfolio is de Oppo A79.

Oppo A79 aangekondigd

OPPO heeft de OPPO A79 5G gelanceerd, een smartphone ontworpen voor optimale audiovisuele ervaringen. Met een groot Full-HD+ Sunlight Display, verbeterde stereoluidsprekers, 33W SUPERVOOC snelladen, 5.000 mAh batterij en verbeteringen in hardware en software, biedt de A79 5G uitstekende prestaties, zo belooft het merk.

De smartphone heeft een stijlvol ontwerp in de kleuren Dazzling Purple, Glowing Green en Mystery Black, met een exclusief Glowing Feather Design voor de eerste twee. Het slanke ontwerp weegt 193 gram en is 7,99 mm dik voor een comfortabele grip. De Mystery Black-variant heeft een luxueus wijzerplaatontwerp geïnspireerd op mechanische horloges, met een IP54-rating voor bescherming tegen spatten water en stof.

Het 6,72 inch FHD+ Sunlight-display biedt een verbeterde gaming- en audiovisuele ervaring, met een maximale helderheid van 680 nits. De Dual Stereo-luidsprekers met Ultra Volume-modus zorgen voor 86% meer volume en geoptimaliseerde ruisonderdrukking, wat weer ten goede moet komen aan de geluidskwaliteit.

De cameraopstelling omvat een 50 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel portretcamera en 8 megapixel selfiecamera, met functies zoals AI Portrait Retouching en Ultra Night Mode. De A79 5G heeft 4GB RAM + 128GB ROM, met virtuele RAM-uitbreiding voor extra geheugen. Er is een MediaTek Dimensity 6020 chipset.

De smartphone heeft een 5.000 mAh batterij met 33W snelladen, waarmee het in 74 minuten volledig kan worden opgeladen. De prijs komt uit op 299 euro. Binnenkort zal het toestel beschikbaar zijn.