Oppo Find X7 Ultra met dual-periscooplens aangekondigd; ook Find X7 officieel

Oppo heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. De nieuwe high-end modellen van het merk krijgen de namen Find X7 en Find X7 Ultra. Die laatste is voorzien van verschillende verbeteringen, waaronder een flink verbeterde camera met dual-periscooplens.

Oppo Find X7 Ultra aangekondigd

Waar vorig jaar door Oppo de Find X6-serie werd aangekondigd, is het nu de tijd voor de Find X7. De nieuwe Find X7 Ultra van Oppo is voorzien van een vergelijkbaar design met een two-tone ontwerp. De Oppo Find X7 Ultra is een ontzettend uitgebreide smartphone, die een nog betere camera meekrijgt. De smartphone beschikt over de nieuwe Sony LYT-900 sensor, de tweede generatie van de 1-inch sensor. Doordat deze bijvoorbeeld nog meer licht vangt, komt dit de kwaliteit van de foto’s nog meer ten goede.

Er wordt ook weer samengewerkt met het Zweedse Hasselblad. Opvallend is verder de aanwezigheid van twee periscooplenzen, waardoor de foto’s nog beter moeten zijn. Opnieuw past Oppo de zogenaamde HyperTone techniek toe, die belooft een natuurlijke uitstraling van foto’s, zonder concessies te doen op de kwaliteit van je beelden. De quad-camera beschikt over vier 50MP lenzen. De groothoeklens is ook een nieuwe sensor van Sony die het mogelijk moet maken om objecten op vier centimeter afstand te fotograferen. In totaal kun je 6x optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Door de quad-cam opstelling moet het mogelijk om zonder kwaliteitsverlies een vloeiende zoom te gebruiken tussen de 14 en 270 millimeter.

De nieuwe Master Mode is een nog meer geavanceerde Pro-modus die je tal van extra opties geeft. Alle parameters kun je afstemmen voor een perfecte combinatie en ook is er RAW-ondersteuning. Oppo belooft dat er in maart een software-update komt die een 16-bits RAW Max-modus brengt.

De Oppo Find X7 Ultra heeft nog meer opties en mogelijkheden. De smartphone komt met een 6,82 inch 120Hz LTPO OLED-scherm met een QHD+ resolutie. Het beeldscherm heeft een maximale helderheid van maximaal 4500 nits. In het toestel is een Snapdragon 8 Gen 3 chipset geplaatst, samen met maximaal 16GB RAM en 512GB opslagruimte. Aan boord is ook een 5000 mAh accu die met 100W opgeladen kan worden, of eventueel 50W draadloos. Over Android 14 ligt de eigen ColorOS skin. Je kunt kiezen uit drie kleuropties; Ocean Blue, Sephia Brown en Tailored Black.

Oppo Find X7

Dan is er nog het ‘standaard’ model uit de Find X7-serie. Ondanks dat deze net wat meer uitgekleed is, is de Find X7 verre van kaal. De telefoon heeft eveneens een 6,82 inch OLED-scherm met dezelfde helderheid, maar met een Full-HD+ resolutie. Oppo levert de Find X7 met een Dimensity 9300 chipset, 16GB RAM en 512GB opslagruimte en ook hier is Android 14 met ColorOS aanwezig.

De camera-opstelling bestaat uit een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 50 megapixel groothoeklens en een 64MP telelens. Ook hier een 5000 mAh accu met 100W bekabeld of 50W draadloos laden.

Beschikbaarheid

Voorlopig zijn de toestellen alleen nog voor de Chinese markt aangekondigd. Stiekem hopen we dat Oppo de Find X7-modellen ook uitbrengt in Europa, maar die kans lijkt vooralsnog er niet te zijn. De Find X6-serie werd ook niet uitgebracht in Europa. Het lijkt erop dat OnePlus zorgt voor de high-end toestellen. OnePlus is het zustermerk van Oppo. Oppo heeft in de laatste jaren en maanden enkel instappers en hier en daar een mid-end smartphone uitgebracht.